Cisl Bergamo | Corna confermato alla guida | “Ci impegneremo per il futuro del territorio”

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 23 febbraio 2022). Francescoè stato nuovamente eletto segretario generale delladidal consiglio generale rinnovato dai 309 delegati del congresso, che in due giorni al Seminario di Città Alta hanno discusso e condiviso i temi del prossimo mandato per la segreteria, che lo stessohanelle persone di Mario Gatti, Candida Sonzogni e Danilo Mazzola. “La pandemia – ha detto nel suo discorso – ha lasciato lutti e colpito duramente il nostro tessuto economico e sociale, ampliando la quota delle persone in sofferenza. In questi mesi abbiamo cercato di non lasciare da solo nessuno e ora, sembra di vedere la luce in fondo al tunnel”. Il primo mandato die della sua squadra è stato complesso e reso ancora più difficile dagli ultimi due anni ...