Ci vuole orecchio. Elio canta e recita Jannacci (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Elio incontra virtualmente (ma non troppo) Enzo Jannacci in uno show felicemente surreale. Eccentrico, "poetastro" come amava definirsi, Jannacci ha saputo intrecciare come nessun altro temi e stili apparentemente inconciliabili, allegria e tristezza, tragedia e farsa, gioia e malinconia. Un Buster Keaton della canzone nato dalle parti di Lambrate: ogni volta il suo sguardo, poetico e bizzarro, è riuscito a spiazzare e a stupire. Popolare e anticonformista contemporaneamente, Jannacci ha raccontato la Milano delle periferie degli anni Sessanta e Settanta trasfigurandola in una sorta di teatro dell'assurdo, realissimo e toccante, dove agiscono miriadi di personaggi picareschi e borderline, ai confini del surreale. Con questo spettacolo giocoso e profondo Elio ci offre uno scoppiettante confronto tra ...

