Bitcoin non più di 38.000 dollari per JP Morgan, ma sarà davvero così? C’è chi sostiene il contrario (Di mercoledì 23 febbraio 2022) La settimana appena trascorsa ha visto i trader e non solo puntare gli occhi soprattutto sul confine tra Russia e Ucraina, coi mercati finanziari palesemente danneggiati al sentiment inerente un possibile attacco di Mosca ai danni di Kiev. Insieme alle azioni e contrariamente alle varie commodity, il Bitcoin e le altre cryptovalute hanno registrato dei copiosi cali, con la crypto per eccellenza che si è assestata ben sotto il livello di 40.000 dollari. Bitcoin: JP Morgan non è ottimista sull’oro digitale In un recente report, la banca d’affari statunitense JP Morgan ha fatto sapere di prevedere un valore di 38.000 dollari come soglia su cui si soffermerà il Bitcoin, quindi inferiore sia al suo valore unitario attuale sia alla media degli ultimi sei mesi. JP ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 23 febbraio 2022) La settimana appena trascorsa ha visto i trader e non solo puntare gli occhi soprattutto sul confine tra Russia e Ucraina, coi mercati finanziari palesemente danneggiati al sentiment inerente un possibile attacco di Mosca ai danni di Kiev. Insieme alle azioni e contrariamente alle varie commodity, ile le altre cryptovalute hanno registrato dei copiosi cali, con la crypto per eccellenza che si è assestata ben sotto il livello di 40.000: JPnon è ottimista sull’oro digitale In un recente report, la banca d’affari statunitense JPha fatto sapere di prevedere un valore di 38.000come soglia su cui si soffermerà il, quindi inferiore sia al suo valore unitario attuale sia alla media degli ultimi sei mesi. JP ...

Advertising

FlaveItalian : RT @CryptoFlave: #ElSalvador vuole diventare la patria della libertà (anche) grazie a #Bitcoin - in un periodo in cui vige controllo e ter… - AlienoGentile : @Demiurgon Raccoglie dollari e promette di pagare in bitcoin. Pensi meglio ai termini della 'scommessa' (che poi, l… - CryptoFlave : #ElSalvador vuole diventare la patria della libertà (anche) grazie a #Bitcoin - in un periodo in cui vige controll… - poscide : RT @Antonioerred: I Bitcoin e equipollenti non sono un'alternativa per il semplice fatto che stanno in rete e come insegna il caso Parler,… - AlbertoDazzani : RT @Antonioerred: I Bitcoin e equipollenti non sono un'alternativa per il semplice fatto che stanno in rete e come insegna il caso Parler,… -