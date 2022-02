Beautiful anticipazioni 26 febbraio 2022 | Ridge sorprende Brooke

Leggi su anticipazionitv

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Nelle puntate diin onda sabato 262021 con un doppio appuntamento,non riesce a non pensare al pericolo corso da Thomas, che ha quasi rischiato la vita. Molte delle meschinità del giovane sono state frutto dell’ematoma al cervello e per questo il Forrester chiederà a sua mogliedi perdonare suo figlio e di permettergli di tornare a casa almeno per la convalescenza. E’ certo che tutto andrà bene se potrà seguirlo da vicino. Quale sarà la risposta della Logan? La madre di Hope non si aspettava una simile richiesta. I video con gli errori dei protagonisti durante le riprese sono disponibili su Mediaset Infinity. Detto Fatto chiusura in arrivo? Bianca Guaccero sostituita da Pierluigi Diaco? Il talk show di ...