Ucraina: truppe russe nel Donbass, sanzioni Ue. L'Onu: "Rischio di una guerra enorme" (Di martedì 22 febbraio 2022) L'Ucraina rischia davvero di precipitare nella guerra a causa di un'invasione da parte della Russia. Un conflitto polimorfo, fatto di propaganda, annunci, e progressivo rialzo della tensione, giorno dopo giorno. Fino al possibile baratro. Mentre intanto si continua a parlare di pace e diplomazia. Adesso però la situazione sembra avviata verso un punto di non ritorno. In una riunione d'urgenza del Consiglio di sicurezza, L'Onu ha sottolineato che "il Rischio di un grande conflitto" in Ucraina "è reale e deve essere prevenuto a tutti i costi". truppe russe nel Donbass Con una mossa a sorpresa, ieri 21 febbraio, il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato il riconoscimento dell'indipendenza delle autoproclamate repubbliche separatiste di Donetsk e ...

