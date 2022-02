Strappa i vestiti e tenta di rubare il cellulare a una modella: arrestato (Di martedì 22 febbraio 2022) Messo in fuga una prima volta, l'uomo è poi tornato armato di sassi insieme a complice per rapinare la ragazza Leggi su ilgiornale (Di martedì 22 febbraio 2022) Messo in fuga una prima volta, l'uomo è poi tornato armato di sassi insieme a complice per rapinare la ragazza

Advertising

Gif_di_Tina : @Caustica_mente @LaSambruna Che mica Vanity Fair viene e ti strappa i vestiti di dosso per le foto... - cronaca_news : Top model aggredita a Milano: la scaraventa contro il muro e le strappa i vestiti per rubarle il cellulare, arresta… - Etnematarepsid : Raga quello le strappa I vestiti, cioè da come l ha presa in braccio era ta to tanto palese eh, la 'fortuna' è che sono caduti #jerù - SimplyBenny : Attento egoman che natastronza afferma sia omoscessciuale, ti zompa addosso e ti strappa i vestiti #jerù -