Ranking Uefa aggiornato a giovedì 22 febbraio dopo Villarreal-Juventus

Il nuovo Ranking Uefa aggiornato a martedì 22 febbraio dopo Villarreal-Juventus e Chelsea-Lille vede l'Italia che resta ferma al terzo posto lontanissima da Inghilterra e Spagna e con un minimo vantaggio sulla Germania. Un pareggio un po' amaro, soprattutto perché arrivato per colpa di un singolo Rabiot, che ha praticamente regalato il gol agli spagnoli.

1 England 20.071 22.642 18.571 24.357 15.285 100.926 6/ 7
2 Spain 19.714 19.571 18.928 19.500 13.142 90.855 7/ 7
3 Italy 17.333 12.642 14.928 16.285 12.285 73.473 6/ 7
4 Germany 9.857 15.214 18.714 15.214 12.071 71.070 5/ 7
5 France 11.500 10.583 11.666 7.916 15.083 56.748 6/ 6
6 Portugal 9.666 10.900 10.300 9.600 9.916 50.382 4/ 6
7 Netherlands 2.900 8.600 9.400 9.200 14.800 44.900 5/ 5
8 Austria 9.750 6.200 5.800 ...

