Matteo Ranieri | inedito retroscena su Sophie | La madre spiffera tutto

(Di martedì 22 febbraio 2022)ha iniziato l’esperienza come tronista a Uomini e Donne con la voglia di innamorarsi di nuovo dopo l’esperienza conCodegoni. Ma che cosa ha detto ladella gieffina su di lui? L’attuale gieffina ha sceltonella fase finale del trono a Uomini e Donne e i due ragazzi hanno intrapreso una relazione all’esterno del programma di Maria De Filippi. Nessuno tra i telespettatori si aspettava però ciò che è accaduto dopo.Codegoni e-Altranotizianella scorsa edizione del dating show di Canale 5 ha partecipato come corteggiatore ed ha perseverato nel corteggiarefino a quando non è stata decisa ...

... festeggiando il loro primo San Valentino insieme e presentandosi ufficialmente alle rispettive famiglie Sophie Codegoni, mamma scrive lettera ad Alessandro Basciano/ "Dopo?" Federica ...ad un bivio, il suo percorso a Uomini e Donne potrebbe finire in drammaè tornato a Uomini e Donne , promosso al ruolo di tronista da Maria De Filippi , che ha voluto ...Leggi anche: Uomini e donne anticipazioni: come andrà tra Ida e Alessandro? Particolare attenzione sarà riservata a Matteo Ranieri, il quale è attualmente alle prese con una spinosa questione ...Nelle prossime puntate, vedremo una delle coppie più amate di Uomini e Donne, ossia Sossio e Ursula. La coppia ha messo su famiglia e tornano in studio, nel luogo in cui si sono incontrati per la ...