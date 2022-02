Le relazioni difettose – Perché troppo amore è respingente?

(Di martedì 22 febbraio 2022) Cara Ester, ho scoperto oggi la tua rubrica, mi ha evitato l’ennesimo pomeriggio a stordirmi di serie tv e autocommiserazione, quindi grazie.Di anni ne ho 42 ma l’esperienza è quella di una ventenneper metà della mia vita mi sono chiusa in una storia (una storia e mezzo,nel mezzo ci mettevo anche gli eterni ritorni del narciso storico) sbagliata. Quel circolo vizioso l’ho spezzato tre anni fa. Mi sono ricostruita, cercata casa e presa un gatto. Ho viaggiato da sola, con amici, con sconosciuti, ho affrontato tinder e mi sono concessa qualche sprazzo di sesso occasionale (che fatica e che noia però), ho studiato, ho avuto l’aumento, ho fatto teatro, tutto bene no? Poi ho conosciuto lui, bello come il sole, passionale e appassionato, divertente e palesemente immaturo. Non parlo di quegli immaturi che socialmente ce la fanno, no, parlo ...

Ho pensato che questa "fotografia", un istante della nostra conversazione raccontasse meglio di tante mie parole la situazione. "Non riesco a pensare al mio futuro, perché vivo questo disagio. Quando ...