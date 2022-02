Juve | esami al piede per McKennie | si teme la frattura

(Di mercoledì 23 febbraio 2022)ntus in ansia per Weston, uscito all'81' della sfida di Champions League con il Villarreal per un infortunio alsinistro...

Ultime Notizie dalla rete : Juve esami

Infortunio Dybala - Dieci giorni di assenza, sia per Dybala che per Daniele Rugani : il responso deglidi oggi è arrivato dal comunicato ufficiale della società. Infortunio Dybala, il comunicato su lui e Rugani DYBALA - Paulo Dybala questa mattina è stato sottoposto presso il J - Medical ad ...Gliai quali si è sottoposto l'ex Cagliari e Rennes hanno evidenziato una elongazione del muscolo bicipite femorale della coscia sinistra. DIRETTA/ Juventus Udinese (risultato finale 2 - 0): la ...Weston McKennie si è infortunato stasera in Villarreal-Juventus. Rischia un lungo stop e di saltare anche la gara con l'Inter.Vittoria di carattere per i gialloblè che mettono alle spalle il momento di flessione: Bentivegna, Eusepi e Stoppa sigillano il successo interno ...