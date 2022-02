Il questore multa il Milan | “Vendeva biglietti ai tifosi con Daspo” Dovrà pagare 66mila euro

(Di martedì 22 febbraio 2022) Ildio ha sanzionato ilcon unada 66.667per aver “corrisposto in forma diretta o indirettaa prezzo agevolato” aicolpiti dal, il divieto di assistere alle manifestazioni sportive. Le indagini sono iniziate a settembre 2021, quando la polizia ha verificato la cessione, da parte del club, in occasione di incontri casalinghi, attraverso l’Associazione ItalianaClub, dial club “2° Blu” che ha come associatiappartenenti alle frange ultras destinatari di provvedimentio di altre misure di prevenzione. Dai controlli della Digos della questura dio è emerso come, in alcuni casi, ...

Il Fatto Quotidiano

Il questore di Milano, Giuseppe Petronzi, ha contestato alla società sportiva A. C. Milan la violazione ... La multa è stata disposta al termine di accertamenti iniziati nel settembre 2021 a seguito ... Una maxi multa di 66mila euro al Milan per aver "corrisposto in forma diretta o indiretta" biglietti a prezzo agevolato a tifosi sottoposti a Daspo a altre misure di prevenzione. Ieri il questore..