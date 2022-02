Green pass e quarantena dai paesi extra Ue, dal 1 marzo non servono più (Di martedì 22 febbraio 2022) Ha firmato da poco una nuova ordinanza il ministro della Salute Roberto Speranza che adegua, a partire dal primo marzo, per gli arrivi da tutti i paesi extra europei le stesse regole che già valgono ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 22 febbraio 2022) Ha firmato da poco una nuova ordinanza il ministro della Salute Roberto Speranza che adegua, a partire dal primo, per gli arrivi da tutti ieuropei le stesse regole che già valgono ...

Advertising

borghi_claudio : Bocciato per pochi voti il nostro emendamento per abolire il green pass insieme allo stato di emergenza. Grazie a… - borghi_claudio : Faccio pubblico appello a tutti i partiti e in particolare a @Mov5Stelle e @forza_italia perché votino in comm. XII… - borghi_claudio : Il capogruppo in commissione XII @MaxiPanizzut conferma. L'emendamento per togliere il green pass con lo stato di e… - miriamartemisya : RT @Paola13020494: Ma vi rendete conto, gli stranieri liberi, gli italiani schiavi del green pass. Bastardo - marilenagasbar1 : RT @marilenagasbar1: @AlessandroLod18 Caro Lodi, mi aggancio a questo tweet perché credo che a te la verità non piaccia e te lo dico da ex… -