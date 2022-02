Gf Vip, Alex Belli deve lasciare la Casa (ma Delia Duran decide di restare) (Di martedì 22 febbraio 2022) La puntata del Grande Fratello Vip del 21 febbraio ci ha regalato tantissime emozioni. Oltre all’uscita di Kabir Bedi e le nomination di Katia Ricciarelli, Nathalie Caldonazzo e Davide Silvestri, a tenere banco Durante la diretta, è ancora una volta Alex Belli (e il triangolo con Delia Duran e Soleil Sorge). Ad abbandonare la Casa di Cinecittà è stato proprio l’ex attore di Centovetrine, il cui rientro al reality aveva fatto molto discutere. Vi raccomandiamo... L’accordo fra Alex Belli e Delia Duran che ha fatto infuriare i fan del GF vip All’attore, già eliminato dal gioco, era stata data la possibilità di rientrare nel reality solo temporaneamente per ... Leggi su diredonna (Di martedì 22 febbraio 2022) La puntata del Grande Fratello Vip del 21 febbraio ci ha regalato tantissime emozioni. Oltre all’uscita di Kabir Bedi e le nomination di Katia Ricciarelli, Nathalie Caldonazzo e Davide Silvestri, a tenere bancote la diretta, è ancora una volta(e il triangolo cone Soleil Sorge). Ad abbandonare ladi Cinecittà è stato proprio l’ex attore di Centovetrine, il cui rientro al reality aveva fatto molto discutere. Vi raccomandiamo... L’accordo frache ha fatto infuriare i fan del GF vip All’attore, già eliminato dal gioco, era stata data la possibilità di rientrare nel reality solo temporaneamente per ...

Advertising

infoitcultura : GF Vip. Alex Belli in pieno delirio di onnipotenza: 'Se non fosse per me questo programma…' - zazoomblog : GF Vip Delia Duran resta in casa dopo l’uscita di Alex Belli: non tutti hanno sentito la frase di Soleil - #Delia… - infoitcultura : Grande Fratello VIP, nuovo colpo di scena, Alex Belli bacia Jessica Selassié e lei rimane scioccata - ParliamoDiNews : Grande Fratello Vip 6, Katia Ricciarelli sbotta con Alex Belli : ``ti darei una sberla` | Gossip News Italia… - infoitcultura : GF Vip, Kabir Bedi eliminato dal gioco. E dalla casa esce anche Alex Belli -