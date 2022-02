Francesco Chiofalo, il tumore è tornato: “Aspetto un letto in rianimazione” (Di martedì 22 febbraio 2022) Non c’è pace per Francesco Chiofalo. Conosciuto sui social e in televisione come volto noto di Temptation Island, in una recente intervista rilasciata al settimanale “Nuovo”, il trentenne romano ha rivelato che dopo l’intervento alla testa per la rimozione di un tumore (per fortuna benigno) cui si è sottoposto due anni fa, oggi il tumore sembra tornato sotto forma di una “massa” alla gola. GF Vip, Nathaly incontra l’ex di Temptation Island: “Ho le porte sfondate dai tuoi calci” La show girl ha ricevuto la visita del suo ex compagno e non l'ha presa affatto bene, neanche ora che sono passati più di due anni Temptation Island, Chiofalo in attesa di una nuova operazione: “Ho una ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 22 febbraio 2022) Non c’è pace per. Conosciuto sui social e in televisione come volto noto di Temptation Island, in una recente intervista rilasciata al settimanale “Nuovo”, il trentenne romano ha rivelato che dopo l’intervento alla testa per la rimozione di un(per fortuna benigno) cui si è sottoposto due anni fa, oggi ilsembrasotto forma di una “massa” alla gola. GF Vip, Nathaly incontra l’ex di Temptation Island: “Ho le porte sfondate dai tuoi calci” La show girl ha ricevuto la visita del suo ex compagno e non l'ha presa affatto bene, neanche ora che sono passati più di due anni Temptation Island,in attesa di una nuova operazione: “Ho una ...

Advertising

24Trends_Italia : 16. Cortina - 10mille+ 17. Kurt Cobain - 10mille+ 18. La tigre e la neve - 10mille+ 19. Francesco Chiofalo - 10mill… - 24Trends_Italia : 1. Fiorentina-Atalanta - 50mille+ 2. Lindsey Erin Pearlman - 10mille+ 3. Carlotta Mantovan Frizzi - 5mille+ 4. Eleo… - infoitcultura : Francesco Chiofalo: 'Hanno trovato una palla nera nel naso' - infoitcultura : Francesco Chiofalo “torno in tv”/ “Drusilla? Non facile conquistarla ma sua madre…” - infoitcultura : Francesco Chiofalo, il regalo di San Valentino della fidanzata è una maialina: «Non so che nome darle» -