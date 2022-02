Federica Calemme lancia una stoccatina a Sophie Codegoni | “Stai tranquilla”

(Di martedì 22 febbraio 2022) Questo Grande Fratello Vip 6 è molto particolare perché talvolta i concorrenti che escono dalla casa riescono a creare quasi più dinamiche di quelli che ci sono dentro. Ieri sera, quando è terminata la diretta si è consumata una battaglia sul web. Infatti all’interno della casaha fatto delle affermazioni che hanno infastidito profondamente la fidanzata di Gianmaria Antinolfi e così ha risposto. Ci si chiede tanto il senso di rispondere a qualcuno che non può leggere, anche perché tanto Alfonso Signorini che conduce avendo un blocco di un’ora e mezza a puntata sul Belliful, difficilmente riporterà simili controversie, l’abbiamo visto ieri con il caso di Alessandro Basciano, ignaro di quanto si dica di lui fuori dal reality. Leggi anche: Come vedere la replica del Grande Fratello Vip 6 Che cos’ha detto...

Advertising

IsaeChia : #GfVip 6, Sophie Codegoni ipotizza che Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme si siano lasciati: la reazione della… - Roberta92436957 : RT @anchemenopara: Chi è la regina di stasera …e perché proprio Federica Calemme??? E comunque Sophie …curati l’ossessione!!! #gfvip #gianf… - gloria_senza : Maaamma mia che pesantezza! Ma Federica calemme chi? Ringrazia che almeno ti ha dato modo di fare una storia. Tra 2… - contxrta : RT @SPIEGATl: LA FESSA DI FEDERICA CALEMME DIO CAAAA - giuliamarzam : RT @SPIEGATl: LA FESSA DI FEDERICA CALEMME DIO CAAAA -

Ultime Notizie dalla rete : Federica Calemme

Gianmaria Antinolfi esi sono lasciati? E' questo il dubbio di Sophie Codegoni , che dalla Casa del Grande Fratello Vip si diletta a fare previsioni sul futuro sentimentale dei due ex inquilini. Ad ...ha affrontato le proprie insicurezze nella casa del Grande Fratello Vip , mettendo da parte la sua grande timidezza per dare un'occasione al corteggiamento di Gianmaria Antinolfi . ...Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme si sono lasciati? E’ questo il dubbio di Sophie Codegoni, che dalla Casa del Grande Fratello Vip si diletta a fare previsioni sul futuro sentimentale dei due ex ...Federica Calemme ha voluto inviare una frecciatina alla sua ex compagna di Grande Fratello, Sophie Codegoni. Attualmente la modella partenopea è felicemente legata a Gianmaria Antinolfi. I due si sono ...