Covid | al Meyer casi di trombosi nei bimbi non vaccinati Il primario Resti | «È una novità | servono studi precisi»

Advertising

GazzChianti : EMERGENZA/COVID - Vaccino Covid, open day al Meyer domenica 27 febbraio per i bambini tra i 5 e gli 11 anni. Dopo i… - iltirreno : «Ci troviamo di fronte a una novità». Inizia così l'intervista al professor Massimo Resti sui casi di bambini posit… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Il generale Figliuolo, a margine di una visita all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze, ha poi fatto sapere che sulle va… - Miki_2313 : RT @Agenzia_Ansa: Il generale Figliuolo, a margine di una visita all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze, ha poi fatto sapere che sulle va… - cinziadelucca : RT @Agenzia_Ansa: Il generale Figliuolo, a margine di una visita all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze, ha poi fatto sapere che sulle va… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Meyer

...di Firenze, ha ribadito l'efficacia protettiva del vaccino anche per i più giovani. "Medici e infermieri stanno verificando problemi di trombosi in bambini non vaccinati in fase acuta di-...... ha detto il commissario straordinario per l'emergenza, generale Francesco Paolo Figliuolo, a margine di una visita all'ospedale pediatricodi Firenze. 'Abbiamo delle dosi di vaccino ...FIRENZE. Sono arrivati al Meyer con una trombosi in corso. E poi, una volta lì, i medici si sono accorti che i due bambini erano positivi al Covid-19. Ma non è questo l’unico comune ...Da quello che mi riferiscono i professionisti del Meyer si stanno verificando casi di trombosi in bambini non vaccinati in fase acuta di Covid. "La nuova Tac all'avanguardia, acquistata con i fondi ...