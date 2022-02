Claudio Mandia, il 17enne morto in un college a New York: “Obbligato a stare in isolamento per tre giorni”. Tra le ipotesi anche il suicidio (Di martedì 22 febbraio 2022) Era andato a New York per studiare in un prestigioso istituto, la Ef Academy, e per seguire il suo sogno di diventare un manager. Ma per Claudio Mandia, il 17enne salernitano trovato morto alla vigilia del suo compleanno nella sua stanza del college, quel sogno si è trasformato in un incubo. Secondo quanto riportano il Corriere della Sera e la Repubblica, il ragazzo era stato Obbligato a rimanere in isolamento per tre giorni dopo che gli era stato contestato di aver copiato in un compito propedeutico all’esame di maturità che doveva sostenere la prossima estate. Era stato pure minacciato di essere espulso e, conseguentemente, di perdere la possibilità di ottenere quel prestigioso diploma per il quale si era allontanato così tanto da ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 22 febbraio 2022) Era andato a Newper studiare in un prestigioso istituto, la Ef Academy, e per seguire il suo sogno di diventare un manager. Ma per, ilsalernitano trovatoalla vigilia del suo compleanno nella sua stanza del, quel sogno si è trasformato in un incubo. Secondo quanto riportano il Corriere della Sera e la Repubblica, il ragazzo era statoa rimanere inper tredopo che gli era stato contestato di aver copiato in un compito propedeutico all’esame di maturità che doveva sostenere la prossima estate. Era stato pure minacciato di essere espulso e, conseguentemente, di perdere la possibilità di ottenere quel prestigioso diploma per il quale si era allontanato così tanto da ...

