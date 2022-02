Assegno unico, chiarimento INPS su iban e data pagamento (Di martedì 22 febbraio 2022) A marzo saranno accreditati i primi assegni unici universali. Per l’occasione l’Ente erogatore ha fatto delle precisazioni Marzo è ormai alle porte e con lui anche l’Assegno unico universale. Dopo tanto dibattere sulla nuova forma di sostegno per le famiglie con figli a carico è giunto il momento di incassare per tanti nuclei familiari. Coloro L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di martedì 22 febbraio 2022) A marzo saranno accreditati i primi assegni unici universali. Per l’occasione l’Ente erogatore ha fatto delle precisazioni Marzo è ormai alle porte e con lui anche l’universale. Dopo tanto dibattere sulla nuova forma di sostegno per le famiglie con figli a carico è giunto il momento di incassare per tanti nuclei familiari. Coloro L'articolo proviene da Consumatore.com.

