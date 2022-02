Ada, 67 anni, nessuno la sente da un mese: quando vanno da lei è troppo tardi (Di martedì 22 febbraio 2022) nessuno la sentiva da oltre un mese ma nessuno si è preoccupato per Ada finché non è stato troppo tardi. Getty Images/Gianluca Panella/ArchivioEra una maestra e per i suoi ex alunni la maestra con le gonne a fiori. Era considerata un po’ la maestra di tutti, pure dei colleghi. Amava moltissimo quel lavoro che aveva esercitato per tutta la vita: per 41 anni aveva insegnato presso la scuola per l’infanzia”Ilaria Alpi” di piazza Amendola a Oste di Montemurlo. Poi 4 anni fa la pensione ma con la pensione era arrivata, inesorabile, anche la solitudine. La solitudine di una donna rimasta senza parenti, senza figli e che aveva perso il marito. Così Ada Faia, ex maestra di 67 anni, è morta sola nella sua abitazione di Chiesanuova, alla periferia di Prato: il ... Leggi su formatonews (Di martedì 22 febbraio 2022)la sentiva da oltre unmasi è preoccupato per Ada finché non è stato. Getty Images/Gianluca Panella/ArchivioEra una maestra e per i suoi ex alunni la maestra con le gonne a fiori. Era considerata un po’ la maestra di tutti, pure dei colleghi. Amava moltissimo quel lavoro che aveva esercitato per tutta la vita: per 41aveva insegnato presso la scuola per l’infanzia”Ilaria Alpi” di piazza Amendola a Oste di Montemurlo. Poi 4fa la pensione ma con la pensione era arrivata, inesorabile, anche la solitudine. La solitudine di una donna rimasta senza parenti, senza figli e che aveva perso il marito. Così Ada Faia, ex maestra di 67, è morta sola nella sua abitazione di Chiesanuova, alla periferia di Prato: il ...

