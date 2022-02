Manager arrestato in cella, manca braccialetto elettronico (Di lunedì 21 febbraio 2022) È ancora nel carcere di San Vittore in attesa del braccialetto elettronico necessario per essere trasferito in regime di detenzione in una struttura psichiatrica, Antonio Di Fazio, l'imprenditore ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 21 febbraio 2022) È ancora nel carcere di San Vittore in attesa delnecessario per essere trasferito in regime di detenzione in una struttura psichiatrica, Antonio Di Fazio, l'imprenditore ...

Advertising

iconanews : Manager arrestato in cella, manca braccialetto elettronico - aldasaggia : RT @cardinale_anna: Esce dal carcere lo stupratore arrestato a maggio che, intercettato in carcere, diceva che con le “fidanzate ci lavereb… - fabrizia_alb : RT @cardinale_anna: Esce dal carcere lo stupratore arrestato a maggio che, intercettato in carcere, diceva che con le “fidanzate ci lavereb… - LilianaArmato : RT @cardinale_anna: Esce dal carcere lo stupratore arrestato a maggio che, intercettato in carcere, diceva che con le “fidanzate ci lavereb… - simonamancini24 : RT @repubblica: Antonio Di Fazio, il manager arrestato per stupro esce dal carcere: con il braccialetto elettronico in una casa di cura psi… -