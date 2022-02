Lorenzoni eletto segretario del Pd di Grugliasco Gli iscritti lo confermano per un secondo mandato alla guida del circolo

Leggi su nuovasocieta

(Di lunedì 21 febbraio 2022) “Abbiamo la testa piena di sogni, e solide gambe sulle quali farli correre per diventare progetti e realtà. Soprattutto deve essere chiaro che si può fare. Come in quel film divertente ha gridato lo scienziato pazzo davanti al suo esperimento: si può fare! Si può fare, e non sarà un accrocchio, non sarà un mostro cucito a caso come il povero Frankenstein jr ma sarà una creazione che nascerà dall’unione degli intenti, delle intelligenze, dei talenti, dei desideri e dei sogni, delle visioni e della volontà di tutti. Si può fare! Solo se si è uniti” . Così il riconfermatodel PD Dariodelper un altro. Un percorso che da subito si annuncia pieno di impegni importanti, a cominciare dall’elezione del sindaco della città prevista in tarda ...