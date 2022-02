L’Etna si risveglia È la seconda eruzione del 2022 Attivo il Cratere di Sud-Est Nube alta 12 chilometri e cenere su diversi centri del Catanese

Leggi su lanotiziagiornale

(Di lunedì 21 febbraio 2022)siper lavolta nel. Una debole attività Stromboliana suldi Sud-Est è in corso da questa mattina. I sismografi dell’Ingv di Catania hanno registrato un’ampiezza media del tremore vulcanico con un graduale incremento che si mantiene, allo stato attuale, sul livello medio. “Le sorgenti del tremore risultano localizzate al di sotto deldi Sud-Est, intorno ai 2800-2900 metri sul livello del mare”.erutta per lavolta nelA causa dell’attività eruttiva dello spazio aereo dell’aeroporto Fontanarossa di Catania è stato inibito al traffico per diverse ore. Nessun volo è potuto atterrare o decollare fino alle 15 circa. Lo scalo ha poi riaperto ma con ...