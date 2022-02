Grecia, la ricerca dei dispersi sul traghetto andato in fiamme (Di lunedì 21 febbraio 2022) Un denso fumo nero, lamiere e rottami di camion. Ecco le immagini diffuse dai vigili del fuoco greci che stanno ancora lavorando con la Guardia costiera a bordo dell'Euroferry Olympia, della compagnia ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 21 febbraio 2022) Un denso fumo nero, lamiere e rottami di camion. Ecco le immagini diffuse dai vigili del fuoco greci che stanno ancora lavorando con la Guardia costiera a bordo dell'Euroferry Olympia, della compagnia ...

Advertising

infoitinterno : Latina, Incendio sulla nave, l'ufficiale di Latina resta in Grecia alla ricerca dei dispersi - Latina_Oggi : Incendio sulla nave, l'ufficiale di Latina resta in Grecia alla ricerca dei dispersi 36enne di Borgo Sabotino resta… - CosenzaChannel : L'annuncio del ministro greco Plakiotakis: «Tra i dispersi tre nostri connazionali». Imprenditore brindisino: «Siam… - CosenzaChannel : L'annuncio del ministro greco Plakiotakis: «Tra i dispersi tre nostri connazionali». Imprenditore brindisino: «Siam… - carletto18 : @decidetevi Perchè chi sostiene il governo sono quelli che non volevano il Tap ed hanno fatto chiudere ricerca e po… -