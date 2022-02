“Fuori Basciano”: Alessandro nel frattempo in lacrime abbraccia Sophie (Di lunedì 21 febbraio 2022) Dopo aver ricevuto un provvedimento disciplinare Alessandro Basciano si è lasciato andare ad alcune dichiarazioni particolarmente toccanti. Scopriamo cosa ha detto a Sophie Codegoni con le lacrime agli occhi. Stringendo la fidanzata conosciuta nella Casa di Cinecittà il modello si è aperto e ha detto alcune frasi che difficilmente lei potrà dimenticare. Alessandro Basciano e Sophie Codegoni-AltranotiziaScopriamo cosa ha detto Alessandro Basciano nel lungo abbraccio con la gieffina che gli ha rubato il cuore. Alessandro Basciano, lo vogliono Fuori dalla Casa Alessandro Basciano è uno dei gieffini che maggiormente ha fatto parlare di ... Leggi su altranotizia (Di lunedì 21 febbraio 2022) Dopo aver ricevuto un provvedimento disciplinaresi è lasciato andare ad alcune dichiarazioni particolarmente toccanti. Scopriamo cosa ha detto aCodegoni con leagli occhi. Stringendo la fidanzata conosciuta nella Casa di Cinecittà il modello si è aperto e ha detto alcune frasi che difficilmente lei potrà dimenticare.Codegoni-AltranotiziaScopriamo cosa ha dettonel lungo abbraccio con la gieffina che gli ha rubato il cuore., lo voglionodalla Casaè uno dei gieffini che maggiormente ha fatto parlare di ...

Advertising

SMalaggese : RT @tittiric86: Se solo #basciano avesse fatto quello che sta facendo alex sarebbe stato fatto fuori all istante... eh caro @GrandeFratello… - Nene27816671 : RT @tittiric86: Se solo #basciano avesse fatto quello che sta facendo alex sarebbe stato fatto fuori all istante... eh caro @GrandeFratello… - tittiric86 : Se solo #basciano avesse fatto quello che sta facendo alex sarebbe stato fatto fuori all istante... eh caro… - antop131 : Non trovo nulla di sconcio.E' sconcio quel maschilista arrogante che tratta male la compagna.Fuori Basciano - acquariusangel : @GrandeFratello Fuori Basciano.....salvo assolutamente Natalie...... -