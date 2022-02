Formazioni ufficiali Cagliari Napoli | le scelte degli allenatori

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Ledimatch valido per la 26ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022: leEcco gli schieramentidi, match valido per la 26ª giornata di Serie A 2021/2022.(3-5-2): Cragno; Goldaniga, Lovato, Altare; Bellanova, Baselli, Grassi, Deiola, Dalbert; Joao Pedro, Pereiro. All: Mazzarri(3-4-2-1): Ospina; Rrahmani, Koulibaly, Juan Jesus; Di Lorenzo, Demme, Zielinski, Mario Rui; Elmas, Mertens; Petagna. All: Spalletti. L'articolo proviene da Calcio News 24.