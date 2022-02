E dopo Renzi, Calenda. Possibile che il Pd non capisca che deve starne alla larga? (Di lunedì 21 febbraio 2022) di Michele Sanfilippo E dopo i successi sui palcoscenici di tutto il mondo, specialmente in Italia ed in Arabia Saudita, la popolarità di Renzi è tale che alle prossime elezioni probabilmente non lo voterà neppure sua madre. Per questo il compito di spaccare quella saldatura a (più o meno) sinistra tra Pd e Movimento 5 Stelle, che da così tanto fastidio a Confindustria ed ai suoi mezzi d’informazione, è passato sulle capaci spalle di Carlo Calenda. Ormai mi capita di vederlo in qualsiasi tg, a qualsiasi ora. Il mantra, che ripete ovunque e sempre, è: non parlerò mai con i 5 Stelle, che hanno rovinato la politica (che, come tutti sanno, prima che loro si affacciassero sulla scena politica era una fucina di onestà e competenza). Sembra che Letta nipote abbia affermato che alle prossime elezioni il Pd vincerà insieme alle poderose armate ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 21 febbraio 2022) di Michele Sanfilippo Ei successi sui palcoscenici di tutto il mondo, specialmente in Italia ed in Arabia Saudita, la popolarità diè tale che alle prossime elezioni probabilmente non lo voterà neppure sua madre. Per questo il compito di spaccare quella saldatura a (più o meno) sinistra tra Pd e Movimento 5 Stelle, che da così tanto fastidio a Confindustria ed ai suoi mezzi d’informazione, è passato sulle capaci spalle di Carlo. Ormai mi capita di vederlo in qualsiasi tg, a qualsiasi ora. Il mantra, che ripete ovunque e sempre, è: non parlerò mai con i 5 Stelle, che hanno rovinato la politica (che, come tutti sanno, prima che loro si affacciassero sulla scena politica era una fucina di onestà e competenza). Sembra che Letta nipote abbia affermato che alle prossime elezioni il Pd vincerà insieme alle poderose armate ...

