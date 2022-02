Città Alta, un’altra auto in divieto di sosta viene vandalizzata (Di lunedì 21 febbraio 2022) Bergamo. un’altra auto lasciata in divieto di sosta e trovata vandalizzata in Città Alta. Dopo l’episodio di domenica 20 febbraio nei pressi del cantiere del Parking Fara, lunedì (21 febbraio) un altro automobilista che aveva lasciato la vettura posteggiata in divieto di sosta in via Porta Dipinta, all’angolo con vicolo Sant’Andrea, quando è tornato per ripartire ha scoperto che erano state realizzate alcune scritte con la bomboletta rossa. “No parking”, il testo della creazione sulla fiancata sinistra della Renault Clio grigia. Il medesimo di quello realizzato domenica sulla Mini nera e con la stessa vernice. Le forze dell’ordine sono già al lavoro per individuare l’autore o gli ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 21 febbraio 2022) Bergamo.lasciata indie trovatain. Dopo l’episodio di domenica 20 febbraio nei pressi del cantiere del Parking Fara, lunedì (21 febbraio) un altromobilista che aveva lasciato la vettura posteggiata indiin via Porta Dipinta, all’angolo con vicolo Sant’Andrea, quando è tornato per ripartire ha scoperto che erano state realizzate alcune scritte con la bomboletta rossa. “No parking”, il testo della creazione sulla fiancata sinistra della Renault Clio grigia. Il medesimo di quello realizzato domenica sulla Mini nera e con la stessa vernice. Le forze dell’ordine sono già al lavoro per individuare l’re o gli ...

Advertising

SilviaCostaEU : RT @lucioalessio: “Tutti i Sindaci che compongono la Città dell’Alta Irpinia, insieme alla loro comunità, augurano con profondo affetto al… - damaannarita : Dalla torre di San Pancrazio si domina il golfo degli Angeli e tutta la citta'. La torre di San Pancrazio (in li… - ilregginoit : La Uil Trasporti Calabria evidenzia il profondo gap ancora esistente tra le regioni del Nord e quelle del Sud. Inta… - Sergio_Coraglia : Il sindaco Sala vuole ridurre la velocità in città a 30 Km/h. A me sembra una cavolata, se invece di muoversi con u… - sambuccoa : @scrocknroll @gloquenzi No no mi raccomando testa bassa, io cammino a testa alta, faccia il mio dovere di cittadino… -

Ultime Notizie dalla rete : Città Alta Ospedali, a Perugia e Terni si riconvertono posti letto Covid ...e partendo dai due DEA di secondo livello per le necessità assistenziali delle discipline di alta ... Altri 16 pazienti Covid sono a Pantalla31 a Foligno, 20 a Città di Castello e 5 a Branca.

Vertice centrodestra, l'alta velocità tiene banco ... laddove Arezzo non rappresenta la città, ma la pluralità dei Comuni che compongono il territorio. ... 1 - - > AREZZO - Stazione dell'alta velocità Medioetruria, Due Mari, Pnrr, Multiutility e ...

Bergamo, parcheggia in divieto in Città Alta e trova la macchina vandalizzata. «Ho fatto denuncia» Corriere Bergamo - Corriere della Sera ...e partendo dai due DEA di secondo livello per le necessità assistenziali delle discipline di... Altri 16 pazienti Covid sono a Pantalla31 a Foligno, 20 adi Castello e 5 a Branca.... laddove Arezzo non rappresenta la, ma la pluralità dei Comuni che compongono il territorio. ... 1 - - > AREZZO - Stazione dell'velocità Medioetruria, Due Mari, Pnrr, Multiutility e ...