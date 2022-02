Antonio Di Fazio, il predatore sessuale presto fuori dal carcere: la decisione del Gip prima del processo (Di lunedì 21 febbraio 2022) Antonio Di Fazio potrebbe uscire dal carcere per 8 mesi. L’imprenditore farmaceutico arrestato con l’accusa di violenza sessuale e tentato omicidio potrebbe presto varcare la soglia del carcere, ed essere sotto il controllo del braccialetto elettronico. Antonio Di Fazio e il trasferimento in comunità: la decisione del Gip Al momento Antonio di Fazio si trova a San Vittore: è accusato di aver drogato con benzodiazepine 4 ragazze tra il 2009 e il 2017 e di averle poi violentate, approfittando del loro stato dopo l’assunzione della droga. È anche accusato di aver tentato di uccidere la ex moglie. Ora però il Gip Anna Magelli ha deciso di concedere all’imprenditore la possibilità di trasferirsi ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 21 febbraio 2022)Dipotrebbe uscire dalper 8 mesi. L’imprenditore farmaceutico arrestato con l’accusa di violenzae tentato omicidio potrebbevarcare la soglia del, ed essere sotto il controllo del braccialetto elettronico.Die il trasferimento in comunità: ladel Gip Al momentodisi trova a San Vittore: è accusato di aver drogato con benzodiazepine 4 ragazze tra il 2009 e il 2017 e di averle poi violentate, approfittando del loro stato dopo l’assunzione della droga. È anche accusato di aver tentato di uccidere la ex moglie. Ora però il Gip Anna Magelli ha deciso di concedere all’imprenditore la possibilità di trasferirsi ...

