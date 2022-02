Una femmina, Francesco Costabile: “Ho deciso di diventare regista dopo aver visto Twin Peaks” (Di domenica 20 febbraio 2022) Abbiamo incontrato a Berlino parte del cast e della troupe del film Una femmina, presentato nella sezione Panorama. dopo aver debuttato nella sezione Panorama della Berlinale 2022, dal 17 febbraio è nelle sale italiane Una femmina, opera prima di Francesco Costabile, cineasta calabrese che per il suo esordio ha tratto ispirazione dal libro di Lirio Abate (anche co-sceneggiatore) sulle donne vittime della 'ndrangheta. Entrambi erano presenti, durante il festival berlinese, a un incontro con la stampa italiana, insieme ai produttori e all'attrice Lina Siciliano, interprete della giovane protagonista Rosa. Particolarmente divertente una rivelazione di Costabile circa il momento in cui ha deciso di darsi al cinema, chiarendo anche l'origine delle atmosfere ... Leggi su movieplayer (Di domenica 20 febbraio 2022) Abbiamo incontrato a Berlino parte del cast e della troupe del film Una, presentato nella sezione Panorama.debuttato nella sezione Panorama della Berlinale 2022, dal 17 febbraio è nelle sale italiane Una, opera prima di, cineasta calabrese che per il suo esordio ha tratto ispirazione dal libro di Lirio Abate (anche co-sceneggiatore) sulle donne vittime della 'ndrangheta. Entrambi erano presenti, durante il festival berlinese, a un incontro con la stampa italiana, insieme ai produttori e all'attrice Lina Siciliano, interprete della giovane protagonista Rosa. Particolarmente divertente una rivelazione dicirca il momento in cui hadi darsi al cinema, chiarendo anche l'origine delle atmosfere ...

Advertising

robertosaviano : “Io ho pregato 9 mesi che la Madonna mi aiutasse perché fosse una bambina, una femmina, ogni volta che dicevo a mio… - FicarraePicone : Oggi esce nelle sale un film da noi coprodotto “Una femmina” di Francesco Costabile, tratto dal libro di Lirio Abb… - Agenzia_Ansa : Sgominata una baby gang che commetteva rapine nella zona est di Milano. In manette sono finiti cinque minorenni: qu… - ProsciuttellaVu : @OizaQueensday 'Anche la mia ex era una femmina, ci so fare ??' - A_blondeDreamer : RT @A_blondeDreamer: 'Quella donna è fimmina, Femmina in maniera inconsapevole,dotata di una sensualità che pochi riescono a vedere,pericol… -