Udinese | Cioffi si scaglia contro Deulofeu | lite a fine gara

Leggi su goalnews

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Goal News Giovane promessa dell', Gerardha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di "stop and goal" che hanno fatto scalpore. Il calciatore spagnolo, in procinto di lasciare l'per accasarsi all'Everton, ha infatti detto: "Il Barcellona è il mio sogno, ma sono pronto anche a giocare in Inghilterra".? Domenica al Dacia Stadium è terminato 1-1 il prolungamento die Lazio: pareggio di Joffe e Sarri. La classifica non ha cambiato i gol dei due club, che stanno ancora dando il massimo per i rispettivi gol. "è giustificato ad essere arrabbiato per la sostituzione. La sua infelicità è importante, significa che è vivo. Dipendiamo molto da lui e deve dare il massimo in ogni momento per giocare al meglio. Lo tolgo perché La Lazio fa paura sulla palla alta e io ...