Superlega, Taranto travolge Piacenza e vede la salvezza (Di domenica 20 febbraio 2022) Taranto - 3 - 1 (25 - 19, 25 - 23,25 - 27, 25 - 22) Vibo (22 punti) batte un doppio colpo (vittoria esterna di ieri a Monza) e Taranto (ora 23 punti) risponde battendo in casa Piacenza, alla sua ... Leggi su gazzetta (Di domenica 20 febbraio 2022)- 3 - 1 (25 - 19, 25 - 23,25 - 27, 25 - 22) Vibo (22 punti) batte un doppio colpo (vittoria esterna di ieri a Monza) e(ora 23 punti) risponde battendo in casa, alla sua ...

Advertising

Gazzetta_it : Superlega, Taranto travolge Piacenza e vede la salvezza #Volley - LaGazzettaWeb : Superlega di volley: Taranto batte piacenza 3-1 e crede di più nella salvezza. Domenica arriva la capolista Lube: s… - Lovebb801 : RT @pilloledivolley: 22ª RS: nella prima sfida della domenica vittoria fondamentale in chiave salvezza per Taranto che supera Piacenza in q… - ematr_86 : #volley #Superlega Risultato Finale TARANTO 3:1 PIACENZA - nnham____ : RT @GasSalesVolley: ?? | TARANTO-PIACENZA ? Final Score al #Palamazzola #gassalesbluenergy #youenergyvolley #superlega #credembanca https… -