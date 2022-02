Regina Elisabetta | la triste notizia sulla malattia | è ufficiale

(Di domenica 20 febbraio 2022) Il 20 febbraio è arrivata la conferma riguardo ladellaII, di cui già da diversi giorni circolavano numerose indiscrezioni. Ecco cosa dice la notadi Buckingham Palace e come sta le sovrana inglese. Il 5 febbraio 2022II ha festeggiato 70 anni dalla sua incoronazione ad’Inghilterra. I L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | La regina Elisabetta è positiva al Covid. Lo fa sapere Buckingham Palace, sottolineando che ha sintomi leggeri. #ANSA - Corriere : ?? ULTIM'ORA - La regina Elisabetta II è positiva al Covid-19 - rtl1025 : ?? La #regina #Elisabetta II è risultata positiva al #Covid19. Lo fa sapere Buckingham Palace, sottolineando che ha… - TerroneDoc : RT @fratotolo2: La regina Elisabetta è positiva al Covid, nonostante tre dosi di vaccino. #QueenElizabeth - milu20354311 : RT @daoggipiudiieri: La regina Elisabetta è appena risultata positiva al covid... -

Ultime Notizie dalla rete : Regina Elisabetta

Read More WorldII ha il Covid, la sovrana del Regno Unito presenta sintomi lievi 20 Febbraio 2022 Lad'Inghilterra, 95 anni, è risultata positiva al Covid. Lo riferisce ...Laha spiazzato tutti con un gesto sbalorditivo in occasione di una triste ricorrenza. Tristezza e dolore incolmabile. Queste le emozioni che hanno marchiato il cuore della...La sovrana britannica, che ha 95 anni e che sta riscontrando «sintomi lievi simili ad un raffreddore», continuerà comunque con tutta probabilità da adempiere ai suoi compiti meno impegnativi da ...La regina Elisabetta è risultata positiva al Covid-19, ma fortunatamente ha sintomi lievi, simili a un raffreddore. Continuerà quindi a svolgere i compiti istituzionali meno impegnativi previsti per ...