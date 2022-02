Mio padre è stato immobile in un letto per 8 anni con la Sla e ci chiedeva di staccare il respiratore (Di domenica 20 febbraio 2022) Il 15 febbraio la Corte costituzionale ha bocciato il quesito per un referendum sull’eutanasia perché “non preserva la necessaria tutela della vita umana”. I comitati promotori avevano raccolto un milione e 200mila firme in pochi mesi e protestano per quella che, secondo loro, è una “decisione politica da parte della Consulta”. I leader del fronte progressista, dopo aver deciso di non esporsi durante la campagna referendaria, ora invocano una legge. Il ddl sul Suicidio assistito è in discussione a Montecitorio, ma il testo è già stato fortemente annacquato dai partiti (ad esempio riconosce l’obiezione di coscienza) e secondo i promotori del referendum è un “passo indietro rispetto a quanto già concesso sul fine vita dalla sentenza Dj Fabo\Cappato“. Senza dimenticare che manca poco più di un anno alla fine della legislatura ed è molto difficile che le forze politiche ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 20 febbraio 2022) Il 15 febbraio la Corte costituzionale ha bocciato il quesito per un referendum sull’eutanasia perché “non preserva la necessaria tutela della vita umana”. I comitati promotori avevano raccolto un milione e 200mila firme in pochi mesi e protestano per quella che, secondo loro, è una “decisione politica da parte della Consulta”. I leader del fronte progressista, dopo aver deciso di non esporsi durante la campagna referendaria, ora invocano una legge. Il ddl sul Suicidio assistito è in discussione a Montecitorio, ma il testo è giàfortemente annacquato dai partiti (ad esempio riconosce l’obiezione di coscienza) e secondo i promotori del referendum è un “passo indietro rispetto a quanto già concesso sul fine vita dalla sentenza Dj Fabo\Cappato“. Senza dimenticare che manca poco più di un anno alla fine della legislatura ed è molto difficile che le forze politiche ...

