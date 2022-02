Inter, non solo David: l'altro nome per l'estate se parte Lautaro (Di domenica 20 febbraio 2022) Non solo Jonathan David. Se Lautaro Martinez dovesse lasciare l'Inter in estate, secondo il Corriere dello Sport i nerazzurri potrebbero... Leggi su calciomercato (Di domenica 20 febbraio 2022) NonJonathan. SeMartinez dovesse lasciare l'in, secondo il Corriere dello Sport i nerazzurri potrebbero...

Advertising

Inter : ? | FINISCE QUI Non cambia il risultato a San Siro. #InterSassuolo 0?-2? ?? 8'- Raspadori ?? 26'- Scamacca Power… - FBiasin : #Inter immatura, stanca, scesa in campo con supponenza e giustamente punita da un ottimo #Sassuolo. Gli scudetti n… - FBiasin : Oggi l’#Inter contro il #Sassuolo dovrà ovviare all’unico vero limite della sua rosa: un’alternativa a #Brozovic.… - Adamao76 : RT @mike_fusco: 0-2 traversa e dominio Sassuolo, ma lo dico ora: questa partita l' Inter non la perde MAI. - gianlucarossitv : 20.2.2022 #NewYork Ancora non ho visto nulla qui ma dopo il #Milan frena anche l'#Inter perdendo addirittura in ca… -