Il giornalista si scaglia contro il Var | “Doveva farlo con Doveri!”

Leggi su rompipallone

(Di domenica 20 febbraio 2022) Il notosportivo Giovanni Capuano, attraverso i propri canali social, ha detto la sua riguardo all’episodioverso in Fiorentina-Atalanta. Queste le sue parole: “Gasperini ha mille torti per come si presenta ed esprime. Però il gol annullato oggi viene dalla Luna e da un’interpretazione secondo la quale semplicemente non si gioca più a calcio. Il Varrichiamare Doveri alla valutazione, non averlo fatto diventa colposo“. Var Atalanta PolemicheInoltre l’Atalanta ha deciso di optare per la soluzione del silenzio stampa, quindi non ci sarà nessuna dichiarazione post partita da parte della società bergamasca.