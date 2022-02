Elicottero si schianta sulla spiaggia gremita di turisti

(Di domenica 20 febbraio 2022) Uncon tre persone a bordo si èto a meno di un centinaio di metri da Miami Beach, Florida, sotto gli occhi di centinaia die bagnanti. Solo per fortuna non si registra alcun ferito grave. Due...

Un elicottero con tre persone a bordo si è schiantato a meno di un centinaio di metri da Miami Beach, Florida, sotto gli occhi di centinaia di turisti e bagnanti. Solo per fortuna non si registra ...Il drammatico incidente è avvenuto sabato al largo della costa di Miami, in Florida. L'elicottero si è schiantato in mare su una spiaggia affollata. La polizia ha detto che c'erano tre persone nella ...