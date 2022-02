Dopo la notte folle al GF VIP 6 Alex chiede a Delia di lasciare il gioco (Di domenica 20 febbraio 2022) Un sabato sera di quelli che possono regalare ore e ore di materiale al Grande Fratello VIP per la puntata di lunedì sera anche se immaginiamo, che Signorini troverà il modo per rovinare anche tutto il trash che questi concorrenti ci stanno regalando. Dopo la discussione tra Alex Belli e Soleil che si sono mandati a quel paese, dichiarando comunque di amarsi e Dopo il bacio che c’è stato tra Delia Duran e la Sorge, c’è stato un altro momento imperdibile nel corso della notte. L’attore, rimasto da solo con sua moglie/non moglie, ha iniziato a paventarle la possibilità di lasciare il reality. Ma per quale motivo lei dovrebbe farlo, visto che è stata eletta prima finalista di questa sesta edizione del GF VIP ? Non si potrebbe semplicemente lasciarla libera di godersi questa ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 20 febbraio 2022) Un sabato sera di quelli che possono regalare ore e ore di materiale al Grande Fratello VIP per la puntata di lunedì sera anche se immaginiamo, che Signorini troverà il modo per rovinare anche tutto il trash che questi concorrenti ci stanno regalando.la discussione traBelli e Soleil che si sono mandati a quel paese, dichiarando comunque di amarsi eil bacio che c’è stato traDuran e la Sorge, c’è stato un altro momento imperdibile nel corso della. L’attore, rimasto da solo con sua moglie/non moglie, ha iniziato a paventarle la possibilità diil reality. Ma per quale motivo lei dovrebbe farlo, visto che è stata eletta prima finalista di questa sesta edizione del GF VIP ? Non si potrebbe semplicemente lasciarla libera di godersi questa ...

