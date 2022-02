Cade dal balcone, morta l'ambasciatrice Francesca Tardioli (Di domenica 20 febbraio 2022) È morta Cadendo dal terrazzo di una casa a Foligno l'ambasciatrice italiana a Canberra, Francesca Tardioli. La diplomatica di 57 anni si trovava nella sua città natale in Umbria per trascorrere qualche giorno di ferie... Leggi su europa.today (Di domenica 20 febbraio 2022) Èndo dal terrazzo di una casa a Foligno l'italiana a Canberra,. La diplomatica di 57 anni si trovava nella sua città natale in Umbria per trascorrere qualche giorno di ferie...

Advertising

Corriere : Cade dal balcone: morta Francesca Tardioli ambasciatrice italiana a Canberra - Italia_Notizie : Foligno, cade dal balcone: morta Francesca Tardioli, ambasciatrice italiana a Canberra - zazoomblog : L’ambasciatrice in Australia Francesca Tardioli cade dal terrazzo e muore. Era tornata in Italia per le ferie -… - alcinx : RT @Corriere: Cade dal balcone: morta Francesca Tardioli ambasciatrice italiana a Canberra - TuttoQuaNews : RT @Corriere: Cade dal balcone: morta Francesca Tardioli ambasciatrice italiana a Canberra -