Button si sbilancia | “È Mercedes la favorita nel 2022”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 20 febbraio 2022) La nuova stagione di Formula 1 è pronta a ripartire nel segno della lotta tra Red Bull e, che ha caratterizzato tutto il 2021. Attualmente è ancora presto perrsi o azzardare un pronostico in vista del Mondiale, ma dopo i test di Barcellona, in programma dal 23 al 25 febbraio, sarà sicuramente possibile avere le idee più chiare. L’ex pilota Jenson, analista per Sky Sport Uk, ha comunque individuato una, che secondo lui partirà con i favori del pronostico nel. “La Red Bull è andata molto forte in pista, ma con il passare dei Gran Premi lasi è avvicinata nettamente. Anzi, in termini di velocità è riuscita addirittura a mettersi davanti. E se laè più veloce di tutti non è facile batterla, visto che non sbaglia ...