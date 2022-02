WordPress deve correggere le vulnerabilità critiche dei plugin

(Di sabato 19 febbraio 2022) Milioni di sitihanno ricevuto aggiornamenti obbligatori nell’ultimo giorno perunain un plug-in chiamato UpdraftPlus. È quanto riporta il sito napolicalciomania.it. Questa patch obbligatoria su richiesta degli sviluppatori di UpdraftPlus è avvenuta a causa della gravità della, che consente agli abbonati inaffidabili, ai clienti e ad altri di scaricare il database personale del sito purché dispongano di un account sul sito vulnerabile. I database spesso contengono informazioni riservate sui clienti o sui sistemi di sicurezza del sito, rendendo milioni di siti vulnerabili a gravi violazioni dei dati come la perdita di password, nomi utente, indirizzi IP e altro ancora. UpdraftPlus semplifica il processo di backup e ripristino dei database Web ed è uno dei plug-in di ...

Advertising

giornalettismo : Milioni di siti WordPress hanno ricevuto aggiornamenti obbligatori nell'ultimo giorno per correggere una vulnerabil… - GesAU_it : ¦•¦-•=» Il minimo di preghiere che deve recitare un membro di Gesù all'umanità ogni giorno - GesAU_it : ¦•¦-•=» Il minimo di preghiere che deve recitare un membro di Gesù all'umanità ogni giorno - GesAU_it : ¦•¦-•=» Il minimo di preghiere che deve recitare un membro di Gesù all'umanità ogni giorno - MaurizioTorchi2 : RT @ilbisa2: Justin Trudeau dichiara che la stampa deve stare zitta,” l abbiamo pagata 600milioni di dollari” - Video -

Ultime Notizie dalla rete : WordPress deve

Giornalettismo.com

Quello che ha ucciso Lorenzo Parelli (fermo restando che a deciderloessere la magistratura e speriamo in tempo brevi) non è l'alternanza scuola lavoro, ma forse (il forse è d'obbligo perché ho ..., Prestashop, Magento, ecc) che permettono di creare siti più facilmente ma leggermente ... Perché rivolgersi agli specialisti Quando sicreare un sito per la vendita online di prodotti o ...WordPress.com aveva di recente aperto un accesso limitato a ... rilasciare e modificare visualmente tutte le parti del proprio sito, senza dover modificare una riga di codice o dover editare una ...