Stefania Orlando | arriva una novità | l’annuncio sui social

Per la ex gieffina Stefania Orlando in arrivo una bella novità: sarà tra i concorrenti di Deal With It di Gabriele Corsi. Le parole su Instagram Reduce dal successo straordinario della scorsa edizione del Grande Fratello Vip, Stefania Orlando non si è più fermata. Nei mesi scorsi abbiamo visto la terza classificata del GF Vip del 2021 prendere parte a Tale e Quale Show di Carlo Conti, programma di Rai Uno nel quale ha messo in mostra le proprie doti canore dopo essersi fatta conoscere a pieno nell'avventura a Cinecittà, nel reality di Canale Cinque. Presto Stefania Orlando sarà protagonista in un nuovo programma, Deal With it, format condotto da Gabriele Corsi su Canale Nove nel quale il conduttore propone in segreto ad una persona comune di prendere parte ad una sfida ...

