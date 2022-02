Sci alpino, Frida Hansdotter rincuora Shiffrin: “Il nostro sport è brutale, Mikaela rimane una superstar” (Di sabato 19 febbraio 2022) L’ex slalomista svedese Frida Hansdotter, eletta 48 ore fa membro della Commissione Atleti del CIO, ha espresso parole di supporto all’indirizzo di Mikaela Shiffrin dopo che la statunitense è finita al centro delle polemiche per i passaggi a vuoto in terra cinese. Poche persone meglio di Hansdotter hanno la facoltà di comprendere appieno i sacrifici, le delusioni intrinseche allo sci alpino e le grandi soddisfazioni che questa stessa disciplina sa regalare. La scandinava, conosciuta da tutti come l’eterna piazzata del circus, si prese la sua rivincita a 32 anni suonati vincendo lo slalom a cinque cerchi di PyeongChang. “Il nostro sport è brutale – dichiara in un’intervista esclusiva a Olympics.com – In un solo minuto devi dare il ... Leggi su oasport (Di sabato 19 febbraio 2022) L’ex slalomista svedese, eletta 48 ore fa membro della Commissione Atleti del CIO, ha espresso parole di supporto all’indirizzo didopo che la statunitense è finita al centro delle polemiche per i passaggi a vuoto in terra cinese. Poche persone meglio dihanno la facoltà di comprendere appieno i sacrifici, le delusioni intrinseche allo scie le grandi soddisfazioni che questa stessa disciplina sa regalare. La scandinava, conosciuta da tutti come l’eterna piazzata del circus, si prese la sua rivincita a 32 anni suonati vincendo lo slalom a cinque cerchi di PyeongChang. “Il– dichiara in un’intervista esclusiva a Olympics.com – In un solo minuto devi dare il ...

