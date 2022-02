Sara Tommasi, grave lutto in famiglia: “Addio, so che ti ho resa felice” (Di sabato 19 febbraio 2022) Un gravissimo lutto ha colpito la showgirl ed ex modella Sara Tommasi, che sui social network ha pubblicato una foto insieme alla persona che non c’è più e che le ha arrecato un dolore indescrivibile. Bellissime e significative le parole usate dalla donna, che era riuscita a recuperare un ottimo rapporto con lei. Sarà davvero dura per lei andare avanti senza questa figura, che ha rappresentato tantissimo per lei. Purtroppo il destino è stato negativo e adesso è stata costretta a dirle Addio. L’anno scorso Sara Tommasi si è sposata. Nella giornata del 21 marzo 2021 si è unita in matrimonio con il suo manager Antonio Orso. La cerimonia della nota showgirl si è svolta con rito civile di fronte a pochissime persone. “Una cosa intima” come aveva già annunciato Sara ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 19 febbraio 2022) Un gravissimoha colpito la showgirl ed ex modella, che sui social network ha pubblicato una foto insieme alla persona che non c’è più e che le ha arrecato un dolore indescrivibile. Bellissime e significative le parole usate dalla donna, che era riuscita a recuperare un ottimo rapporto con lei. Sarà davvero dura per lei andare avanti senza questa figura, che ha rappresentato tantissimo per lei. Purtroppo il destino è stato negativo e adesso è stata costretta a dirle. L’anno scorsosi è sposata. Nella giornata del 21 marzo 2021 si è unita in matrimonio con il suo manager Antonio Orso. La cerimonia della nota showgirl si è svolta con rito civile di fronte a pochissime persone. “Una cosa intima” come aveva già annunciato...

