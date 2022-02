Palermo | al cimitero dei Rotoli sono oltre mille i morti non sepolti

Advertising

AnsaSicilia : Superano quota mille i morti insepolti nel cimitero Palermo. Emergenza dal 2019,mancano anche sacchi e fondi per st… - ROBERTOCERVA : Qua si guardano bene a non usare i camion militari per trasportarle al fine di creare terrore..... - SkyTG24 : #Palermo, superata quota mille bare insepolte al cimitero dei Rotoli - telodogratis : Superano quota mille i morti insepolti nel cimitero Palermo - GDS_it : Hanno superato quota mille le #bare insepolte, accatastate in depositi e spazi di fortuna, al #cimitero palermitano… -

Ultime Notizie dalla rete : Palermo cimitero

Non sono stati sufficienti neppure i loculi messi a disposizione da ungestito da una fondazione, il Sant'Orsola, in collaborazione con la Feniof, l'associazione delle imprese funebri. Nelle ultime settimane la situazione ha registrato un netto peggioramento. Il ...Hanno superato quota mille per colpa di una manciata di sacchi biodegradabili che gli uffici comunali non avevano ancora ordinato. Alle 970 bare in attesa di sepoltura aldei Rotoli perché non c'è più posto, se ne sono aggiunte altre 40 che un posto ce l'hanno, ma bisogna prima fare spazio nelle tombe di famiglia riponendo tutto ciò che rimane delle salme ...PALERMO – Triste, tristissimo primato per il cimitero dei Rotoli di Palermo. Le bare in attesa di sepoltura hanno superato quota mille. Sono tutte accatastate in depositi e spazi di fortuna.Non sono stati sufficienti neppure i loculi messi a disposizione da un cimitero gestito da una fondazione ... l'App sia nel telefonino che nella Tv e per un lungo periodo. Palermo - Dalla Chiesa di ...