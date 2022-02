Non si ferma la battaglia dei senatori 'no green pass' (Di sabato 19 febbraio 2022) AGI - "Come faccio a lavorare al Senato senza il green pass rafforzato? Diciamo che mi sto dedicando a un altro mestiere: ho un'azienda di trasporto e, visto che sono io il titolare, non mi chiedo il certificato verde". Ironizza Emanuele Dessì, ex 5 Stelle, da poco più di tre mesi senatore del Partito Comunista. Dal 15 febbraio le regole anti-Covid sono cambiate anche a Montecitorio e a Palazzo Madama: per entrare serve il green pass rafforzato. Ma alcuni inquilini non hanno intenzione di vaccinarsi e hanno presentato ricorso contro la decisione. Martedì dovrebbe arrivare il responso della Commissione Contenziosa (anche se il Consiglio giurisdizionale della Camera si è già espresso più volte negativamente). Nell'attesa della sentenza, il lavoro dei parlamentari non vaccinati è diventato piuttosto complicato. "Io non ... Leggi su agi (Di sabato 19 febbraio 2022) AGI - "Come faccio a lavorare al Senato senza ilrafforzato? Diciamo che mi sto dedicando a un altro mestiere: ho un'azienda di trasporto e, visto che sono io il titolare, non mi chiedo il certificato verde". Ironizza Emanuele Dessì, ex 5 Stelle, da poco più di tre mesi senatore del Partito Comunista. Dal 15 febbraio le regole anti-Covid sono cambiate anche a Montecitorio e a Palazzo Madama: per entrare serve ilrafforzato. Ma alcuni inquilini non hanno intenzione di vaccinarsi e hanno presentato ricorso contro la decisione. Martedì dovrebbe arrivare il responso della Commissione Contenziosa (anche se il Consiglio giurisdizionale della Camera si è già espresso più volte negativamente). Nell'attesa della sentenza, il lavoro dei parlamentari non vaccinati è diventato piuttosto complicato. "Io non ...

Advertising

dchinellato : Gimbo sta parlando coi colleghi di Sky e… Varejao si ferma per raccontare quanto gli sia piaciuto. E quando il bras… - MediasetTgcom24 : Crisi Ucraina, Biden: Russia colpevole guerra catastrofica se non si ferma #joebiden #russi #russia #crisiucraina… - forumJuventus : (Ts) 'Dalla Francia: la Juventus ha chiesto informazioni su Botman. La rivoluzione a Torino non si ferma: Cambiaso… - Sallyvan13 : @Federico_Tonin @carmen_badica @GiorgiaMeloni No no buttati pure dal precipizio 'della ignoranza' io non ti fermo!… - fisco24_info : Non si ferma la battaglia dei senatori 'no green pass' : AGI - 'Come faccio a lavorare al Senato senza il green pa… -

Ultime Notizie dalla rete : Non ferma Ucraina, G7 Esteri: Mosca scelga la diplomazia e ritiri le truppe | Francia e Germania ai loro connazionali: "Lasciate il Paese" Non si segnalano feriti. Le esplosioni si sono verificate vicino al villaggio di Novo Lugansk, sulla linea del fronte con i separatisti filo - russi. 19 feb 15:55 Parigi raccomanda i connazionali a ...

Albate, fotodenuncia del lettore: 'Pericolosissimo in piazza IV Novembre, strisce pedonali sparite e nessuna auto si ferma' Arriva da Albate la denuncia di un lettore. Strisce pedonali sparite in piazza IV Novembre con pericolo altissimo per chi attraversa. Il Comune, spiega il lettore, non risponde.

Il Covid-19 non ferma la cardiochirurgia Qui News Pisa Credit: ANSA/FRANCO SILVI Un operaio che si trovava in bicicletta è stato multato nei pressi di Torino, perché non indossava la mascherina una volta sceso dalla sella per un controllo. “Dopo essersi fermato in bicicletta non ...

L'Empoli ferma la sua corsa contro la Samp Due angoli non sfruttati e una conclusione di Bajrami bloccata dal portiere ... E ospiti ancora pericolosi in contropiede con Bajrami fermato da Falcone in uscita. Sfiorato il pareggio arrivava invece ...

si segnalano feriti. Le esplosioni si sono verificate vicino al villaggio di Novo Lugansk, sulla linea del fronte con i separatisti filo - russi. 19 feb 15:55 Parigi raccomanda i connazionali a ...Arriva da Albate la denuncia di un lettore. Strisce pedonali sparite in piazza IV Novembre con pericolo altissimo per chi attraversa. Il Comune, spiega il lettore,risponde.Un operaio che si trovava in bicicletta è stato multato nei pressi di Torino, perché non indossava la mascherina una volta sceso dalla sella per un controllo. “Dopo essersi fermato in bicicletta non ...Due angoli non sfruttati e una conclusione di Bajrami bloccata dal portiere ... E ospiti ancora pericolosi in contropiede con Bajrami fermato da Falcone in uscita. Sfiorato il pareggio arrivava invece ...