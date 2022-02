Mourinho fa il gesto del telefono a Pairetto: espulso! Poi se ne va senza parlare (Di sabato 19 febbraio 2022) Il "gesto del telefono" è costato a José Mourinho l'espulsione nel recupero di Roma - Verona. Il tecnico portoghese, è stato allontanato dal terreno di gioco dall'arbitro Pairetto dopo aver mimato il ... Leggi su gazzetta (Di sabato 19 febbraio 2022) Il "del" è costato a Josél'espulsione nel recupero di Roma - Verona. Il tecnico portoghese, è stato allontanato dal terreno di gioco dall'arbitrodopo aver mimato il ...

Advertising

Gazzetta_it : Mourinho fa il gesto del telefono a Pairetto: espulso! - patricelumumb19 : RT @guglielmotim: #Mourinho in un gesto che sa d'amarcord: ricorda a #Pairetto le belle telefonate dei bei tempi del papà (all'epoca design… - Romanistante : RT @guglielmotim: #Mourinho in un gesto che sa d'amarcord: ricorda a #Pairetto le belle telefonate dei bei tempi del papà (all'epoca design… - FE_gi_Z : RT @guglielmotim: #Mourinho in un gesto che sa d'amarcord: ricorda a #Pairetto le belle telefonate dei bei tempi del papà (all'epoca design… - AndreaPecchia1 : Eh ma il problema è il gesto del telefono di #Mourinho #RomaVerona #RomaHellasVerona #ASRoma #SerieA #SerieATIM… -