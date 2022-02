(Di sabato 19 febbraio 2022) 2021Foto Luca A. d’Agostino/Phocus Agency © 2021La seconda edizione disarà ancora più mitteleuropea:148 le candidature arrivate a Cividale del Friuli per la call internazionale del festival dedicato ad artisti e ensemble under 30 che dal 12 al 15 maggio porterà sul palcoscenico artisti, compagnie e collettivi sotto i trent’anni. Delle 148, 70 provengono dall’Italia e le altre 78 dall’estero per un totale di 20dei 27 ammissibili: Austria, Belgio, Bosnia ed Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Germania, Grecia, Italia, Lettonia, Lituania, Macedonia del Nord, Montenegro,Bassi, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Svizzera, Ucraina e Ungheria. Il paese estero che ha presentato più candidature è la Germania con 21 proposte. Sul tavolo del gruppo dei ...

Mittelyoung: sono 148 le domande da 20 Paesi per partecipare all'edizione 2022

