LIVE Berrettini-Alcaraz 2-6 6-2 0-1, ATP Rio 2022 in DIRETTA: fra pochi minuti si ricomincia! (Di domenica 20 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.13 Il vincente di questo incontro se la vedrà con Fabio Fognini in semifinale: il giocatore di Arma di Taggia ha battuto Federico Coria nel tardo pomeriggio italiano con il punteggio di 6-4 6-2. 23.11 I due precedenti fra Berrettini ed Alcaraz sono entrambi arrivati al set decisivo: il tiebreak decisivo è andato allo spagnolo a Vienna, mentre il supertiebreak agli Australian Open l’ha vinto il numero 6 del mondo. 23.09 Anche il giudice di sedia è rientrato sul rettangolo di gioco: la ripresa dovrebbe essere questione di pochi minuti. 23.07 Ricordiamo che la partita è stata interrotta nella fase embrionale del terzo set: il primo parziale è andato ad Alcaraz per 6-2, Berrettini ha reagito replicando lo stesso ... Leggi su oasport (Di domenica 20 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23.13 Il vincente di questo incontro se la vedrà con Fabio Fognini in semifinale: il giocatore di Arma di Taggia ha battuto Federico Coria nel tardo pomeriggio italiano con il punteggio di 6-4 6-2. 23.11 I due precedenti fraedsono entrambi arrivati al set decisivo: il tiebreak decisivo è andato allo spagnolo a Vienna, mentre il supertiebreak agli Australian Open l’ha vinto il numero 6 del mondo. 23.09 Anche il giudice di sedia è rientrato sul rettangolo di gioco: la ripresa dovrebbe essere questione di. 23.07 Ricordiamo che la partita è stata interrotta nella fase embrionale del terzo set: il primo parziale è andato adper 6-2,ha reagito replicando lo stesso ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Berrettini-Alcaraz 2-6 6-2 0-1 ATP Rio 2022 in DIRETTA: gioco sospeso ad inizio terzo set torna la pioggia! -… - zazoomblog : LIVE Berrettini-Alcaraz 2-6 3-2 ATP Rio 2022 in DIRETTA: break dell’azzurro nel secondo set! - #Berrettini-Alcaraz… - zazoomblog : LIVE Berrettini-Alcaraz 2-6 6-2 ATP Rio 2022 in DIRETTA: il romano vince il secondo set e trascina tutto al terzo!… - zazoomblog : LIVE Berrettini-Alcaraz 2-6 6-2 ATP Rio 2022 in DIRETTA: il romano vince il secondo set e trascina tutto al terzo!… - infoitsport : Berrettini-Alcaraz all'Atp 500 di Rio: risultato LIVE dei quarti. Fognini è in semifinale -