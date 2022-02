Advertising

sportli26181512 : Juve tradita al derby, Vlahovic è scomparso: La vera delusione del derby è Dusan. Il serbo che aveva fatto follie n… - giordiotto : #AtalantaJuve #Juve vera: nonostante l'abbia pareggiata all'ultimo, ha fatto di tutto per vincerla ma è stata 'tr… -

Ultime Notizie dalla rete : Juve tradita

Corriere dello Sport.it

Si può essere nati a Belgrado e non avere esperienza di derby? Può succedere se ti chiami Dusan Vlahovic nato nella terra di una delle stracittadine più leggendarie della storia del calcio: Stella ...Una città che aveva abbracciato in toto le sue battaglie, e che avrebbe continuato ad abbracciarle anche in futuro, si è sentita abbandonata e. Non sarà una caricatura anonima attaccata ...Ieri sera Allegri lo ha tirato fuori sull'1-1 quando la Juventus, in teoria, avrebbe avuto bisogno di un suo gol. L'allenatore livornese ha invece capito prima di altri che non era serata. Poco ...La Juventus è una squadra che ha sempre cercato di ottenere ... del suo tecnico e respingendo anche molte critiche dei tifosi che si erano sentiti traditi nell’estate del 2017 quando scelse il ...