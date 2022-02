Iervolino: «Non vogliamo andare in B, contro il Milan possiamo fare il miracolo» (Di sabato 19 febbraio 2022) . Parla il presidente della Salernitana Le parole a Sky Sport di Iervolino, presidente della Salernitana: RIVOLUZIONE CALCIO ITALIANO – «Industria del calcio refrattaria al cambiamento. Noi presidenti dovremmo avere un nuovo statuto comportamentale, un modo da fare più sostenibile e sociale, più regole e professionalizzando». SABATINI E NICOLA – «Sabatini è una leggenda del calcio, mi ha colpito tutto, il modo di vedere il calcio, la grinta. Con il mister ci siamo parlati chiari. Non vogliamo andare ordinatamente in Serie B, vogliamo combattere». TIFO – «Ce la stiamo mettendo tutta, il recupero con Udinese e Venezia, stiamo iniziando tante cose per la città, nuovi campi, investimenti nelle infrastrutture, un entusiasmo contagioso, una tifoseria che merita la permanenza in Serie A. Il ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 19 febbraio 2022) . Parla il presidente della Salernitana Le parole a Sky Sport di, presidente della Salernitana: RIVOLUZIONE CALCIO ITALIANO – «Industria del calcio refrattaria al cambiamento. Noi presidenti dovremmo avere un nuovo statuto comportamentale, un modo dapiù sostenibile e sociale, più regole e professionalizzando». SABATINI E NICOLA – «Sabatini è una leggenda del calcio, mi ha colpito tutto, il modo di vedere il calcio, la grinta. Con il mister ci siamo parlati chiari. Nonordinatamente in Serie B,combattere». TIFO – «Ce la stiamo mettendo tutta, il recupero con Udinese e Venezia, stiamo iniziando tante cose per la città, nuovi campi, investimenti nelle infrastrutture, un entusiasmo contagioso, una tifoseria che merita la permanenza in Serie A. Il ...

